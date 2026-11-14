معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، حمایت نرم‌افزاری از واحد‌های صنعتی را با هدف حفظ پایداری عمر بنگاه‌ها، فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت آنها و ورود به بازار‌های جهانی دنبال می‌کنیم.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران؛ طهمورث لاهوتی اشکوری در مراسم امضای تفاهم‌نامه با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر اهمیت توسعه همکاری‌های تخصصی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) تاکید کرد و افزود: امضای این تفاهم‌نامه فرصتی را برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه خوشه‌های کسب‌وکار و حمایت از واحد‌های تولیدی در مسیر توسعه صنعتی و افزایش تولید، فراهم می‌کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه رویکرد سازمان به سمت فراهم‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت‌های نرم‌افزاری از بنگاه‌ها علاوه بر تامین زیرساخت‌ها گسترش یافته است، ادامه داد: حمایت نرم‌افزاری از واحد‌های صنعتی را با هدف حفظ پایداری عمر بنگاه‌ها، فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت آنها و ورود به بازار‌های جهانی دنبال می‌کنیم.

به گفته لاهوتی، ارتقای سطح کیفی محصولات و رساندن آنها به استاندارد‌های مورد نیاز بازار‌های جهانی از جمله اهداف رویکرد جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در کنار توسعه زیرساخت هاست.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور فعالیت دارند و ۵۲ هزار واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده‌اند که زمینه اشتغال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند، افزود: به همین میزان طرح نیز در دست ساخت قرار دارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از اجرای طرح سامانه مبادلات پیمانکاری فرعی ایران (ISPX) با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد و گفت: در حوزه توسعه و توانمندسازی بنگاه‌ها، می‌توان از این تجربه و ظرفیت‌ها در مسیر اجرای مفاد تفاهم‌نامه بهره گرفت.

به گفته لاهوتی، جزئیات اجرایی و نحوه پیشبرد محور‌های همکاری با تشکیل کارگروهی مشترک میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیگیری خواهد شد.

گفتنی است؛ بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، همکاری در حوزه پژوهش و سیاست‌گذاری، آموزش و توانمندسازی، خدمات مشاوره کسب‌وکار، انتشارات و توسعه فناوری و نوآوری دنبال می‌شود. انجام مطالعات اولویت‌دار در حوزه صنعت و تجارت، تحلیل محیط کسب‌وکار، آینده‌پژوهی، توسعه صادرات، ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها و تبادل داده و تجربه از جمله زمینه‌های همکاری پژوهشی خواهد بود.

همچنین طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی، توسعه آکادمی بنگاه‌های کوچک و متوسط، عارضه‌یابی واحد‌های صنعتی، توانمندسازی مشاوران و عاملان توسعه خوشه‌های کسب‌وکار، تولید و انتشار آثار علمی و تخصصی، ترویج فناوری، توسعه شبکه نوآوری و حمایت از هوشمندسازی شهرک‌ها و نواحی صنعتی از دیگر محور‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.

ذکر این نکته لازم است که؛ این تفاهم‌نامه به مدت دو سال اعتبار دارد و زمینه را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی دو مجموعه در راستای توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه صنعتی کشور فراهم می‌کند.