مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: پس از چند روز پایداری هوا، از عصر فردا با نفوذ سامانه سرد و بارشی، بارش رگباری باران در استان آغاز شده و دمای هوا ۸ تا ۱۴ درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: فعالیت سامانه جنوبی تا فردا در گیلان ادامه دارد و از عصر فردا با نفوذ سامانه سرد و بارشی به استان، بارش شدید باران به همراه رعد و برق و وزش شدید باد آغاز شده و تا صبح سه شنبه ادامه دارد.

وی از کاهش ۸ تا ۱۴ درجه‌ای دمای هوای استان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر هم امروز با حداکثرارتفاع موج ۵۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید مناسب و از عصر فردا با حداکثر ارتفاع موج ۱۵۰ سانتی متر تا سه شنبه نامناسب است.

وی با بیان اینکه بیشترین دمای گیلان در شبانه روز گذشته در لاهیجان، ۲۵ درجه و کمترین دمای استان در منطقه آبکنار بندرانزلی، ۶ درجه ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۴۹ درصد است.