فرماندار سمنان از اجرای طرح شهر فعال به منظور توسعه ورزش همگانی و اختصاص فضاهای ورزشی به بانوان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی صمیمیان در جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش سمنان با اشاره به انتخاب سمنان به‌عنوان پنجمین شهر کشور در طرح شهر فعال و قرار گرفتن در جایگاه سومین شهر در مرحله اجرایی این طرح، ابراز امیدواری کرد: با رفع نواقص و تقویت زیرساخت‌های موجود، شرایطی فراهم شود تا بانوان بتوانند با آسودگی خاطر از امکانات ورزشی استفاده کنند.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی، به‌ویژه برای بانوان گفت : استفاده حداکثری از ظرفیت سالن‌های ورزشی، دانشگاه‌ها، مدارس، بوستان‌ها و فضا‌های عمومی برای گسترش ورزش همگانی و ارتقای نشاط اجتماعی ضروری است .

وی مشارکت جدی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش در اجرای طرح شهر فعال را مهم دانست و تصریح کرد: پارک‌ها، بوستان‌ها، فضا‌های عمومی و سالن‌های ورزشی متعلق به دستگاه‌های دولتی باید در چارچوب ضوابط و مقررات، ظرفیت‌هایی در دسترس عموم شهروندان باشند و هیچ دستگاهی نباید امکانات و فضا‌های ورزشی دولتی را صرفا متعلق به مجموعه خود بداند.

وی فعالیت ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی در شهرستان سمنان را یادآور شد و گفت: فعالیت این ایستگاه‌ها با مشارکت بیش از ۷۰۰ نفر، جلوه‌ای از همدلی، انسجام اجتماعی و استقبال شهروندان از ورزش همگانی است و می‌تواند الگویی مناسب برای توسعه فرهنگ ورزش در جامعه باشد.

فرماندار سمنان از برگزاری برنامه ویژه روز سمنان در روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه خبر داد و گفت : در این روز برای برگزاری همایش بزرگ ورزش صبحگاهی با عنوان صبح و نشاط در میدان تاریخی ارگ سمنان، برنامه ریزی شده است