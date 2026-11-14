درحالیکه اروپا در هفته‌های گذشته به دلیل اعتراضات گسترده دانشجویان فرانسوی روز‌های پرتلاطمی را سپری کرد، دانشجویان در بلژیک نیز به دلیل افزایش شهریه دانشگاه‌ها و کاهش بودجه آموزشی و جوانان ایتالیایی با مطالبه مسکن مقرون به صرفه، آموزش بهتر و آینده مطمئن‌تر دست به اعتراض زدند.

اروپا همچنان ناآرام؛ اعتراضات به بلژیک و ایتالیا رسید

اروپا همچنان ناآرام؛ اعتراضات به بلژیک و ایتالیا رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تارنمای اروپایی بروکسل تایمز گزارش داد: دانشجویاندر دانشگاه آزاد بروکسل (ULB) در بروکسل، اعتراضات خود را در برنامه‌ای با عنوان «بودجه تان را انتخاب کنید» برگزار کردند.

دانشجویان دیروز (جمعه) در این برنامه، ۲ گزینه را در برابر یکدیگر قرار دادند: نظام آموزشی نخبه‌گرا در برابر آموزش رایگان و باکیفیت.

به نوشته بروکسل تایمز، روی یکی از ورودی‌های دانشگاه بنری با عنوان «آموزش نخبه‌گرا + جنگ» نصب شده بود که به گفته برگزارکنندگان، این شعار بازتاب‌دهنده اولویت‌های بودجه‌ای ائتلاف دو حزب سیاسی در بلژیک است.

ورودی دیگر دانشگاه با نوشته‌ای قرمزرنگ بر زمینه‌ای سفید که خواستار «آموزش رایگان و باکیفیت» بود، پوشانده شده بود.

افزایش حدود ۴۳ درصدی شهریه سالانه دانشگاه‌ها از مهم‌ترین محور‌های اعتراض دانشجویان در بلژیک بود که بر اساس آمار فدراسیون والونیا- بروکسل، این افزایش شهریه ۵۸ درصد از دانشجویان مراکز آموزش عالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دانشجویان بلژیکی با افزایش شهریه دانشگاه‌ها در سال جاری از ۸۳۵ یورو به هزار و ۱۹۴ یورو مخالف هستند.

دانشجویان همچنین به اصلاحات مربوط به مصوبه‌ای دیگر (Paysage Decree) و کاهش هزینه‌های بخش آموزش اعتراض دارند. برگزارکنندگان این اعتراض دانشجویی اعلام کردند این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت فدرال قصد دارد تا سال ۲۰۳۴، مبلغ ۳۴ میلیارد یورو در بخش نظامی سرمایه‌گذاری کند.

دانشجویان همچنین به پایان طرح بلیت سفر جوانان شرکت حمل‌ونقل عمومی «لِتِک» (LeTEC) با قیمت ۱۲ یورو و آنچه که سرکوب جنبش‌های اعتراضی می‌خوانند، اعتراض کردند.

دانشجویان از مردم خواستند در تظاهرات ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان)، همزمان با روز جهانی دانشجویان، شرکت کنند. در این تظاهرات قرار است دانشجویان و اتحادیه‌های صنفی بخش آموزش گرد هم آیند.

آن‌ها همچنین از برگزاری روز اقدام اعتراضی علیه خدمت نظامی داوطلبانه در روز جمعه (۲۰ نوامبر) حمایت کردند. این برنامه با همکاری سکوی نشر موسوم به «خدمات صلح» سازمان دهی شده است.

همزمان با اعتراضات در بلژیک، جوانان در ایتالیا نیز به دلیل نگرانی از آینده خود و با مطالبه آموزش بهتر و مسکن ارزان به خیابان‌ها آمدند.

تارنمای دویچه وله گزارش داد: ایتالیا پیرترین جمعیت را در اروپا دارد؛ به این معنا که شمار اندکی از جوانان باید هزینه مستمری تعداد زیادی از بازنشستگان را تأمین کنند.

دانشجویان دانشگاه ساپینز در رم پایتخت ایتالیا با برپایی چادر، نسبت به بحران مسکن، افزایش هزینه‌های زندگی و ناامنی شغلی دست به اعتراض زدند. فدریکا فریجریو، دانشجوی ۲۰ ساله ایتالیایی یکی از اعضای دانشجویان معترض و همچنین عضو هسته مرکزی است که به دانشجویانی که برای یافتن محل سکونت با مشکل مواجه هستند، کمک می‌کند.

او با وجود پرداخت اجاره‌بهایی نسبتاً پایین برای آپارتمانی که به‌صورت مشترک با دیگران در آن زندگی می‌کند، همچنان ناچار است برای تأمین هزینه‌های زندگی در کنار تحصیل کار کند.

کارشناسان می‌گویند ریشه این مشکلات در مسائل ساختاری، از جمله رکود دستمزدها، تورم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن نهفته است.

اعتراضات مشابهی به رهبری جوانان در کشور‌هایی مانند فرانسه و اسپانیا نیز در روز‌ها و هفته‌های گذشته در جریان بوده است.