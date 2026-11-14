جان مرشایمر؛
آمریکا عامل مرگ ۳۸ میلیون نفر طی سالهای ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۲
جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی گفت: آمریکا از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۲ باعث کشته شدن ۳۸ میلیون نفر شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی در یکی از سخنرانیهای خود با اشاره به استفاده آمریکا از حربه تحریم، گفت: این کشور از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۲ باعث کشته شدن ۳۸ میلیون نفر شده است.
مرشایمر با انتقاد از آنچه دورویی آمریکا در ادعای «آزادسازی» ایران میخواند، و با اشاره به رنج عظیمی که سیاست تحریمی این کشور به عنوان تنبیهی جمعی، بر مردم کشورهای تحت تحریم داشته، میگوید با در نظر گرفتن این مسائل، بهسختی میتوان ایالات متحده را کشوری شریف دانست.
جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی گفت: می توان این پرسش را مطرح کرد که پیامدهای آن تحریمها چه بوده؛ ما ۳۸ میلیون نفر را به کشتن دادیم. ۳۸ میلیون نفر. میزان ویرانی و فاجعهای که در سالهای اخیر در غرب آسیا به بار آوردهایم واقعا تکاندهنده است.
اگر به پیامدهای جنگ عراق فکر کنید، یا آنچه در جاهایی مثل ونزوئلا، کوبا و ایران انجام میدهیم، درمییابید که ما از این اهرم عظیم اقتصادی خود برای گرسنگی دادن به مردم، تحمیل رنج به آنها و اعمال مجازاتی سهمگین استفاده میکنیم تا در نهایت علیه دولتشان قیام کنند. متوجه هستید که، این همان کاری است که در ونزوئلا انجام میدهیم. این همان کاری است که در ایران میکنیم.
ما داریم تنبیهی عظیم بر این مردم تحمیل میکنیم. با در نظر گرفتن همه اینها، برای من بسیار دشوار است که ایالات متحده را کشوری شریف بخوانم.