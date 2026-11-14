شیلی که با بحران سوخت ناشی از جنگ تجاوزکارانه در خاورمیانه مواجه شده است، شاهد تجمع حدود هزار دانش‌آموز معترض به افزایش قیمت سوخت در مرکز سانتیاگو، پایتخت این کشور بود؛ اعتراضی که به درگیری و مداخله پلیس انجامید.

اعتراض به قیمت سوخت در شیلی، به درگیری با پلیس کشید

اعتراض به قیمت سوخت در شیلی، به درگیری با پلیس کشید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تجمع اعتراضی که مجمع هماهنگ‌کننده دانش‌آموزان دبیرستانی (ACES) رهبری آن را بر عهده داشت، به‌صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما هرچه پیش رفت، درگیری میان معترضان و نیرو‌های پلیس بالا گرفت.

معترضان با پرتاب ترقه، مواد آتش‌زا و بمب‌های صوتی به مقابله برخاستند و نیرو‌های پلیس ضدشورش با شلیک گاز اشک‌آور و استفاده از خودرو‌های آب‌پاش پاسخ دادند.

این تجمع در شرایطی برگزار شد که اعتصاب کامیون‌داران در اعتراض به قیمت بنزین از سه‌شنبه گذشته ادامه داشت و در نهایت با اوج‌گیری تنش‌ها، معترضان متفرق شدند.

برخی از کامیون‌داران ناراضی از راه‌حل‌های دولت خوسه آنتونیو کاست رئیس‌جمهوری شیلی، جاده‌های کشور را مسدود نگه داشتند و پس از هشدار دولت درباره استفاده از زور برای بازگشایی مسیرها، به‌تدریج راه‌ها را باز کردند.

دولت شیلی روز پنجشنبه پس از ساعت‌های فشرده مذاکره با شماری از تشکل‌های درگیر در اعتصاب به توافق رسید؛ اعتصابی که نامحدود اعلام شده بود و بزرگراه‌های اصلی کشور را مسدود نگه داشته بود.

این توافق شامل توقف افزایش قیمت سوخت تا مارس آینده (۲۰۲۷)، لغو آخرین افزایش قیمتِ اعمال‌شده در روز پنجشنبه (حدود ۴۰ پزو برای بنزین و دیزل) و کاهش ۱۰۰ پزوی دیگر از قیمت دیزل است.

شیلی با جغرافیای کشیده و باریک خود از شبکه ریلی بی‌بهره است و تقریبا تمام جابه‌جایی بار در آن از طریق جاده انجام می‌شود؛ به همین دلیل، مسدود شدن مسیر‌ها اختلال‌های سنگینی در زنجیره تامین ایجاد می‌کند.

بحران سوخت از مارس گذشته (اسفند- فروردین) و پس از آن بالا گرفت که خوسه آنتونیو کاست از فعال‌سازی صندوق دولتی تعدیل نوسان قیمت نفت خودداری کرد و به این ترتیب، کل بار افزایش قیمت ناشی از جنگ در خاورمیانه را به طور مستقیم به دوش مصرف‌کنندگان انداخت.

از آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، قیمت بین‌المللی دیزل ۸۰ درصد و قیمت انواع بنزین ۴۰ درصد افزایش یافته است.