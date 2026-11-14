پیکر مطهر شهید محمدامین کندی با حضور جمعی از مسئولان، علما، معتمدان، خانواده‌های معظم شهدا و قشرهای ختلف مردم شیعه و سنی در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان خاش تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امام جمعه خاش در این مراسم با اشاره به جایگاه والای شهادت و فداکاری در راه حفظ امنیت و آرامش جامعه بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام غلامرضا دهقان با محکوم کردن اقدام تروریستی منجر به شهادت این مأمور انتظامی، خواستار شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت و برخورد قاطع با اشرار شد.

پیکر مطهر شهید محمدامین کندی برای خاکسپاری در زادگاهش به شهرستان زَهَک منتقل شد.

طبق گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، استوار دوم محمدامین کندی از کارکنان انتظامی خاش روز جمعه (۲۲ آبان) هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس در این شهرستان قرار گرفت و به شهادت رسید.

شهرستان مرزی خاش در ۱۸۵ کیلومتری جنوب زاهدان واقع است.