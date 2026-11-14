به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، خبرهایی از چندشهرستان گیلاندر بسته خبرهای کوتاه جای گرفته است.

به مناسبت سالروز شهادت‌ام ابی‌ها حضرت زهرا سلام الله علیها دوستداران اهل بیت علیهم السلام با برگزاری آیین‌های ویژه در آستانه اشرفیه، صومعه سرا و املش مناطق مختلف گیلان ارادت خود را به بانوی بزرگ اسلام ابراز کردند.

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آغاز پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» در گیلان

مدیرکل کمیته امداد امام گیلان از آغاز پویش ملی و محله‌محور «مواسات و خدمت بی‌منت» با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و ترویج فرهنگ همدلی و نوع‌دوستی، هم‌زمان با سراسر کشور دراستان خبرداد و گفت: این پویش با شعار «کنار هم؛ نگذاریم سفره‌ای خالی بماند»، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تا سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، به مدت ۴۰ روز در گیلان اجرا می‌شود.

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اختصاص بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان رودسر

فرماندار رودسردر نشست کمیته برنامه ریزی از اختصاص ۳۶۹ میلیارد تومان اعتبار به این شهرستان خبر داد و گفت: این اعتبار در بخش‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی هزینه خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان‌های رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی هم گفت: اعتبار اختصاص یافته به شهرستان، باید با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه تمام و مورد تقاضای مردم هزینه شود.

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توسعه طرح‌های عمران روستایی با اختصاص اعتبار در فومن

مدیر بنیاد مسکن شهرستان فومن از اختصاص ۲۱ میلیارد تومان اعتبار طرح‌های عمران روستایی برای اجرای ۱۴ طرح آسفالت راه‌های روستایی، دیوار سازی، اجرا و بازنگری طرح‌های هادی در ۱۴ روستای این شهرستان خبرداد.