

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نهمین اردوی آمادگی تیم ملی هندبال بانوان به منظور اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا، از ۲۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

بر این اساس، ۱۹ بازیکن به این مرحله از اردو دعوت شده‌اند که اسامی آنها به شرح زیر است:

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، زهرا افشاری، بهار ایزدگشب، حدیثه نوروزی، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، فاطمه مریخ، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، مبینا حسن‌نژاد، نگار زنده‌بودی، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، ثمین کریمی، لیلا حسینی، الهه نیکان، الناز قاسمی و مائده عشاقی

گفتنی است؛ تیم ملی هندبال بانوان ایران در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های ژاپن، چین، هنگ کنگ و بنگلادش هم‌گروه است و باید طبق برنامه زیر به مصاف رقبای خود برود:

دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵

ایران – هنگ کنگ / ساعت ۰۹:۳۰

سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵

ایران – چین / ساعت ۱۱:۳۰

چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵

ایران – بنگلادش / ساعت ۱۳:۳۰

شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵

ایران – ژاپن / ساعت ۱۷:۳۰