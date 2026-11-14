رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با هشدار نسبت به پیامدهای نصب غیراصولی وسایل گازسوز و نقص در سیستم‌های دودکش، بر ضرورت بررسی تجهیزات گرمایشی و رعایت استانداردهای ایمنی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، جابر خوشگرد با اشاره به افزایش استفاده از وسایل گرمایشی همزمان با کاهش دمای هوا، رعایت نکات ایمنی در نصب و بهره‌برداری از تجهیزات گازسوز را ضروری دانست و گفت: بی‌توجهی به استانداردهای فنی و ایمنی می‌تواند زمینه‌ساز نشت گاز، آتش‌سوزی و مسمومیت‌های مرگبار با منواکسیدکربن شود.

وی با تأکید بر اهمیت اطمینان از سلامت سیستم‌های گرمایشی پیش از آغاز فصل سرما اظهار کرد: شهروندان باید وضعیت بخاری‌ها، آبگرمکن‌ها، اتصالات گاز و مسیر دودکش‌ها را بررسی کنند و هرگونه نصب، تعمیر یا سرویس تجهیزات را به افراد متخصص و دارای صلاحیت بسپارند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرج با اشاره به الزامات ایمنی تأسیسات گاز ساختمان‌ها افزود: هرگونه تغییر در لوله‌کشی گاز باید توسط شرکت‌های مجاز و مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح انجام شود. همچنین هنگام خرید تجهیزات گازسوز، توجه به نشان استاندارد و برچسب انرژی ضروری است. پیش‌بینی شیر مستقل برای هر وسیله گازسوز نیز امکان قطع جریان گاز و کنترل ایمن‌تر تجهیزات را فراهم می‌کند.

خوشگرد در ادامه به ضرورت رعایت استانداردهای اتصال وسایل گازسوز اشاره کرد و گفت: طول شیلنگ گاز نباید بیشتر از ۱۲۰ سانتی‌متر باشد و اتصال دو سر آن باید با بست فلزی مناسب محکم شود. برای اطمینان از نبود نشتی نیز استفاده از محلول کف یا فوم ضروری است و بررسی اتصالات با کبریت، فندک یا هرگونه شعله باز به‌شدت خطرناک و ممنوع است.

وی عملکرد صحیح دودکش‌ها را یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث گازگرفتگی دانست و تصریح کرد: تمامی وسایل گازسوز باید از دودکش مستقل و استاندارد برخوردار باشند. پیش از راه‌اندازی بخاری و آبگرمکن نیز باید از باز بودن مسیر خروج دود و نبود انسداد در آن اطمینان حاصل شود. نصب کلاهک استاندارد H شکل در انتهای دودکش و رعایت فاصله حداقل سه‌متری آن از دهانه کولرهای آبی نیز از دیگر الزامات ایمنی است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرج با تأکید بر ممنوعیت استفاده از بخاری بدون دودکش در محیط‌های بسته خاطرنشان کرد: شهروندان باید از قرار دادن وسایل گرمایشی در مجاورت پرده، مبلمان و مواد قابل اشتعال خودداری کنند. همچنین مسدود نکردن کامل منافذ تهویه و تأمین هوای تازه برای احتراق مناسب وسایل گازسوز اهمیت زیادی دارد.

خوشگرد سرد ماندن بدنه دودکش در زمان روشن بودن وسیله گرمایشی را از نشانه‌های احتمالی اختلال در خروج محصولات احتراق عنوان کرد و افزود: رنگ شعله وسایل گازسوز نیز باید آبی و یکنواخت باشد؛ بنابراین مشاهده شعله زرد یا نارنجی می‌تواند نشانه احتراق ناقص یا وجود نقص در سیستم سوخت‌رسانی و دودکش باشد و باید در اسرع وقت توسط متخصص بررسی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به خطر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن هشدار داد و گفت: سردرد، سرگیجه، خواب‌آلودگی، تهوع و اختلال بینایی از نشانه‌های اولیه مواجهه با این گاز سمی است. در صورت بروز این علائم، باید افراد در معرض خطر را بدون تأخیر به هوای آزاد منتقل کرد، در و پنجره‌ها را باز گذاشت و در صورت امکان و بدون به خطر انداختن ایمنی، وسیله گازسوز را خاموش کرد و درخواست کمک پزشکی فوری داد.

وی نصب آشکارساز منواکسیدکربن را یکی از راهکارهای مؤثر برای تشخیص زودهنگام تجمع این گاز دانست و افزود: استفاده از این تجهیزات در منازل، به‌ویژه در نزدیکی اتاق‌خواب‌ها و فضاهای بسته، می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطر مسمومیت و پیشگیری از حوادث ناگوار داشته باشد.

خوشگرد همچنین درباره اقدامات ضروری هنگام استشمام بوی گاز یا مشاهده نشتی تأکید کرد: شهروندان باید از ایجاد هرگونه جرقه خودداری کنند و به هیچ عنوان کلیدهای برق، وسایل برقی یا تلفن همراه را در محیط آلوده به گاز روشن یا خاموش نکنند. در صورت امکان و بدون ایجاد خطر، شیر اصلی گاز را ببندند، در و پنجره‌ها را باز کنند، محیط را ترک کرده و از محلی امن با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در پایان یادآور شد: پیشگیری از حوادث ناشی از وسایل گازسوز مستلزم توجه مستمر به استانداردهای نصب، نگهداری و استفاده از تجهیزات گرمایشی است و رعایت این موارد می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث جبران‌ناپذیر در فصل سرما جلوگیری کند.