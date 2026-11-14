سقوط تانکر از پل پس از برخورد با دو خودروی سواری در قزوین
برخورد یک دستگاه کشنده تانکر با دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ در آزادراه قزوین ـ کرج، به سقوط تانکر از روی پل و مصدومیت دو نفر منجر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سرهنگ تقیخانی گفت: ساعت ۸ و سی دقیقه صبح امروز، یک دستگاه کشنده تانکر در کیلومتر ۱۲ آزادراه قزوین ـ کرج با دو خودروی سواری پراید و پژو ۴۰۵ برخورد کرد و سپس با انحراف به سمت راست، از روی پل سقوط کرد.
وی علت این حادثه را بیتوجهی راننده کشنده تانکر ناشی از خستگی و خوابآلودگی اعلام کرد.
رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: این حادثه موجب ایجاد ترافیک چندکیلومتری در آزادراه شده بود که با تلاش عوامل پلیس، هماکنون ترافیک در این محور روان است.