سقوط تانکر از پل پس از برخورد با دو خودروی سواری در قزوین

برخورد یک دستگاه کشنده تانکر با دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ در آزادراه قزوین ـ کرج، به سقوط تانکر از روی پل و مصدومیت دو نفر منجر شد.