مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی از تحصیل ۴۸ هزار دانش‌آموز در هنرستان‌های استان خبر داد و ضمن اشاره به کمبود تجهیزات و زیرساخت‌ها، از نبود هنرستان دخترانه در شهرستان سردشت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با وجود تحصیل ۴۸ هزار هنرجو، با چالش جدی کمبود زیرساخت‌ها و عقب‌ماندگی از برنامه‌های وزارتی روبروست؛ در این میان، نبود هنرستان دخترانه در شهرستان سردشت و کمبود بودجه برای تجهیز هنرستان‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های این حوزه اعلام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، با اشاره به اینکه این استان از برنامه ابلاغی وزارت آموزش و پرورش برای جذب دانش‌آموزان به هنرستان‌ها ۱۰ درصد عقب‌تر است، اعلام کرد که تنها ۴۰ درصد از دانش‌آموزان استان در حال حاضر در هنرستان‌ها تحصیل می‌کنند، در حالی که این رقم باید به ۵۰ درصد برسد.

علی اکبر صمیمی، با تأکید بر وضعیت بحرانی برخی مناطق گفت: در شهرستان سردشت، هنرستان دخترانه وجود ندارد و دانش‌آموزان تنها از هنرستان‌های ضمیمه استفاده می‌کنند.

صمیمی همچنین خاطرنشان کرد که با وجود صرف ۲۷۰ میلیارد ریال در سال گذشته برای تجهیز هنرستان‌ها، به دلیل تورم و محدودیت اعتبارات، همچنان با کمبود تجهیزات نرم‌افزاری و زیرساختی روبرو هستیم.

طبق آمار ارائه شده، از مجموع ۴۸ هزار هنرجوی استان، ۱۹ هزار و ۹۹۲ نفر دختر و مابقی پسر هستند. در میان رشته‌های تحصیلی، نرم‌افزار با ۲۰ درصد، حسابداری با ۱۲ درصد و طراحی دوخت با ۹ درصد، بیشترین میزان جذب هنرجو را به خود اختصاص داده‌اند. سایر رشته‌ها شامل گرافیک، معماری داخلی، الکترونیک و تربیت بدنی نیز در میان ظرفیت‌های آموزشی استان قرار دارند.

در پایان، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی ضمن اشاره به فعالیت ۳۶۱ هنرستان در این استان، از نقش حمایت‌های استاندار و مشارکت بخش‌های صنعتی و غیردولتی برای رفع چالش‌های مالی و تجهیز مجدد هنرستان‌ها خبر داد.