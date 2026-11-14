رئیس بیمارستان کیش از ارتقای درجه بیمارستان به سطح یک و ثبت رضایت ۸۵ درصدی مردم از خدمات بر اساس رضایت سنجی (QR Code) و کسب مجوز گردشگری سلامت خبر داد.

ارتقا رتبه بیمارستان کیش به درجه یک و رضایت ۸۵ درصدی مردم از خدمات درمانی

ارتقا رتبه بیمارستان کیش به درجه یک و رضایت ۸۵ درصدی مردم از خدمات درمانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان سیرت در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد ۲۴ ماه گذشته بیمارستان، گفت: ارتقای جایگاه بیمارستان به درجه یک، نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های عملکردی و کیفیت خدمات درمانی بیمارستان است.

او با اشاره به ثبت رضایت ۸۵ درصدی مراجعه‌کنندگان بر اساس رضایت سنجی (QR Code)، از دریافت مجوز گردشگری سلامت برای بیمارستان خبر داد و افزود: این مجوز زمینه توسعه خدمات درمانی و جذب بیماران خارجی را فراهم می‌کند.

رئیس بیمارستان کیش با تأکید بر ضرورت نوسازی و ارتقای تجهیزات پزشکی، خواستار همراهی و حمایت رسانه‌ها در پیگیری نیاز‌های بیمارستان، گفت: بخش قابل‌توجهی از تجهیزات بیمارستان با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی تأمین شده است و از جمله آن می‌توان به تجهیزات بخش چشم‌پزشکی اشاره کرد.

دکتر سعید جاودان سیرت با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی و همکاری با پزشکان متخصص، افزود: بیمارستان کیش ۱۱۲ قرارداد همکاری با پزشکان پروازی دارد و از ابتدای امسال نیز علاوه بر پزشکان مقیم، بیش از ۵۵ پزشک متخصص در بیمارستان به بیماران خدمات ارائه کرده‌اند.

رئیس بیمارستان کیش، از جذب ۵۰ نیروی جدید برای نخستین بار در این مرکز درمانی خبر داد و با اشاره به آمادگی اورژانس بیمارستان برای مواجهه با شرایط بحرانی، بر ظرفیت بخش اورژانس برای ارائه خدمات در شرایط اضطراری تأکید کرد.

دکتر جاودان سیرت با اشاره به مشکلات مالی بیمارستان، رقم مطالبه این مرکز را از سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و پیگیری پرداخت این مطالبه را برای تداوم و ارتقای خدمات درمانی ضروری دانست.