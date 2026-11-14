آخرین وضع برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات اجرایی و میزان آمادگی شهرستان‌ها برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای شهر در جلسه ستاد انتخابات استان تهران، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه، که به ریاست حسین توکلی‌کجانی، معاون سیاسی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان، با حضور معاونان توسعه مدیریت و منابع و امنیتی و انتظامی استاندار، رؤسای کمیته‌های تخصصی و فرمانداران شهرستان‌ها به‌صورت وبیناری برگزار شد موضوعاتی از جمله راهکارهای تقویت مشارکت عمومی، الزامات و زیرساخت‌های برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک، وضعیت فنی و تجهیزات، نیازهای پشتیبانی و لجستیکی و آمادگی و سازماندهی عوامل اجرایی مطرح شد.

وی گفت: در این جلسه انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش و ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای متناسب با این شیوه انتخاباتی مورد توجه قرار گرفت.

توکلی‌کجانی ضرورت آمادگی همه‌جانبه استان و شهرستان‌ها را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی و انجام اقدامات اجرایی باید از هم‌اکنون و بدون انتظار برای اعلام زمان رسمی برگزاری انتخابات با جدیت دنبال شود تا دو مرحله باقی‌مانده انتخابات، شامل تبلیغات انتخاباتی نامزدها و فرآیند اخذ رأی، با آمادگی کامل و مطابق با الزامات قانونی اجرا شود و تمامی پیش‌نیازهای لازم در موعد مقرر فراهم باشد.

وی همچنین آموزش مستمر و تخصصی عوامل اجرایی، توجه ویژه به الزامات انتخابات تمام‌الکترونیک، تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز و تقویت هماهنگی مستمر و بین‌بخشی میان دستگاه‌های اجرایی را از ضرورت‌های آمادگی برای برگزاری انتخابات پیش‌رو دانست.

معاون سیاسی استاندار تهران همچنین بر برگزاری مانورها و تمرین‌های انتخاباتی با هدف سنجش آمادگی عوامل اجرایی، ارزیابی عملکرد تجهیزات و سامانه‌های انتخاباتی و شناسایی و رفع نواقص احتمالی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت مشارکت عمومی، بهره‌گیری مستمر از ظرفیت نخبگان، معتمدان، گروه‌های مرجع، احزاب و تشکل‌های اجتماعی را در افزایش مشارکت و حضور مؤثر مردم در انتخابات پیش رو را حائز اهمیت دانست.

توکلی‌کجانی در پایان خاطرنشان کرد: تنها مرجع رسمی و ذی‌صلاح برای اعلام زمان دقیق برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است.