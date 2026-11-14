مردم روستا‌های دهستان بهادران یزد با استقبال و تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کردند.

استقبال و تشییع باشکوه شهید گمنام در روستا‌های دهستان بهادران یزد

استقبال و تشییع باشکوه شهید گمنام در روستا‌های دهستان بهادران یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روستا‌های دهستان بهادران شهرستان مهریز میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس شدند.

مردم روستای گردکوه با حضوری پرشور، پیکر این شهید والامقام را همچون نگینی در میان گرفتند و به استقبال لاله گمنام دفاع مقدس رفتند.

در ادامه، خودروی حامل پیکر شهید با استقبال و تشییع خودرویی مردم روستا‌های مهدی‌آباد و بهادران همراه شد و در بیت‌الزهرا (س) کریم‌آباد، در میان عزاداری و ارادت مردم به شهدا آرام گرفت.

در ادامه این مراسم، پیکر مطهر شهید گمنام بر دوش مردم ولایت‌مدار کریم‌آباد تشییع و به فاطمیه این روستا منتقل شد.

حجت الاسلام مدرسی نیز در جمع عزاداران با اشاره به جایگاه والای شهدا، آنان را ارزشمندترین الگو و معیار برای هدایت مؤمنان دانست.