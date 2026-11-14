به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در سفر به شهرضا گفت: سرانه فضای ورزشی در شهرضا فاصله زیادی با میزان قانونی یک‌ونیم مترمربع به ازای هر نفر دارد و افزایش آن نیازمند مشارکت خیران و سرمایه‌گذاران است.

سیدمهدی صدری با اشاره به کمبود فضای ورزشی در این شهرستان، استفاده از ظرفیت خیران و سرمایه‌گذاران و واگذاری زمین از سوی دستگاه‌های متولی زمین و مسکن را از راهکار‌های افزایش سرانه ورزشی شهرستان دانست.

وی در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرضا نیز توانمندسازی نسل جوان را از ضرورت‌های امروز جامعه برشمرد و بر فراهم کردن زمینه آموزش و مهارت‌آموزی جوانان برای ساخت آینده‌ای بهتر تأکید کرد.

فرماندار شهرضا نیز با اشاره به اجرای طرح جمعیتی فتحان در محله سروستان گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند با بهره‌برداری ۱۰ ساله از فضا‌های اداری، برای افزایش سرانه ورزشی شهرستان اقدام کنند.

فریبرز امیری افزود: از ۴۶ هیئت ورزشی فعال در شهرضا، تنها ۳۰ هیئت شناسه رسمی دارند که ساماندهی و قانونی‌سازی سایر هیئت‌ها ضروری است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در این سفر با امام جمعه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، کارکنان اداره ورزش و جوانان، خانواده شهیدان سعید و مهدی یونسی و رؤسای هیئت‌های ورزشی دیدار کرد.

صدری همچنین با حضور در منزل مسعود برهان، داور پیشکسوت فوتبال که سال ۱۳۸۸ در سانحه رانندگی دچار ضایعه نخاعی شد، از وی تجلیل کرد.

بازدید از طرح‌های در حال ساخت ورزشگاه قدس و خانه جوانان شهرضا از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین با اهدای لوح سپاس و هدایایی از خدمات و تلاش‌های محمدرضا رحمتی، پیشکسوت رسانه و ورزش شهرستان شهرضا تجلیل و قدردانی کرد.