در حالی که سیاست‌ها و ضوابط تولید در سکوی نمایش خانگی مدت‌هاست در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، اما ابهام در ابلاغ این سند، همچنان خلأ بزرگ قانونی در این حوزه را حفظ کرده است؛ وضعیتی که می‌تواند راه را برای چالش‌های جدید میان تولیدات و ارزش‌های خانوادگی باز نگه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، سیاستها و ضوابط تولید در شبکه نمایش خانگی، مدت هاست، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده اما هنوز در انتظار ابلاغه! سندی که مهمترین راهکار قانونی و الزام آور برای تولیدات در سکوهای نمایشی است.



زهرا چخماقی گزارش می دهد: