به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مهدی شعبانی» رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام، گفت: ساعت ۱۹:۳۷ جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، گزارش وقوع مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در خیابان هفت‌تیر شهر ایلام به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس سبک به محل حادثه اعزام شدند، اما متأسفانه سه نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند.

شعبانی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث گازگرفتگی تصریح کرد: رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، اطمینان از سلامت مسیر خروج دود و تهویه مناسب محیط، از ضرورت‌های جلوگیری از چنین حوادثی است.