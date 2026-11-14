به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا گفت: اقتدار، امنیت و آسایش امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا و خانواده‌های آنان است.

امیر سرتیپ دوم محسن کرمی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، ایشان را الگوی کامل برای بانوان دانست و بر نقش عفاف و حجاب در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش خانواده‌ها در تربیت نسل جوان، خواستار توجه بیشتر والدین به مراقبت و هدایت فرزندان در برابر آسیب‌های فضای مجازی شد.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ فاطمی، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده و شناسایی و پرورش استعداد‌های فرهنگی و هنری فرزندان کارکنان ارتش عنوان کرد.

این جشنواره در رشته‌های عکاسی، نقاشی، طراحی پوستر، تئاتر، سرود، فیلم کوتاه، شعر و دل‌نوشته برگزار شد و آثار شرکت‌کنندگان با موضوعاتی همچون عفاف و حجاب، جهاد و ایثارگری، فرهنگ و هنر، دانش و پژوهش و خلاقیت و نوآوری در دو رده سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال ارزیابی شد.

در آیین پایانی جشنواره فرهنگی و هنری گوهر‌های فاطمی از شرکت‌کنندگان تجلیل شد.