معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در یزد بر لزوم تمرکززدایی، احیای اعتماد عمومی و جلوگیری از توسعه ناامیدی در جامعه تاکید کرد و رسانه‌ها را به ایفای نقش امیدآفرین و صادقانه فراخواند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست مشترک شورای اطلاع‌رسانی و شورای هماهنگی امور جوانان استان یزد، به ریاست استاندار و با حضور دکتر مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران و فعالان رسانه‌ای استان برگزار شد.

دکتر طباطبایی در این نشست با اشاره به جایگاه ممتاز و صادقانه رئیس‌جمهور در میان مردم اظهار داشت: نگاه دکتر پزشکیان به مقوله قدرت، نگاهی کاملاً موقت و گذراست و ایشان بار‌ها تاکید کرده‌اند که قضاوت‌های آینده برایشان اهمیتی ندارد، بلکه مهم این است که در دوران مسئولیت خود، ریل اداره کشور را شجاعانه در جایگاه صحیح قرار دهند.

وی با بیان اینکه برخی تصمیمات و اقدامات دولت در وهله نخست ممکن است با ابهاماتی مواجه شود، اما در نهایت گره‌گشاست، افزود: برخلاف رویه معمول که افراد با رسیدن به قدرت به دنبال افزایش دایره اختیارات خود هستند، رویکرد جدی رئیس‌جمهور، تمرکززدایی، تقسیم کار و تفویض اختیار به استان‌هاست که این میزان از توزیع قدرت در کشور کم‌سابقه است.

معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، «جلوگیری از گسترش ناامیدی و بی‌آیندگی در بین جوانان»، «احیای اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه آسیب‌دیده» و «توجه به مقوله عدالت» را سه چالش و ماموریت جدی در مقطع کنونی برشمرد.

دکتر طباطبایی برای تبیین نگاه عدالت‌محور دولت، به منش شخصی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: التزام عملی رئیس‌جمهور به عدالت تا جایی است که اتاق کاری ایشان در زمستان سردترین اتاق مجموعه ریاست‌جمهوری است که سیستم گرمایشی آن خاموش است و در تابستان نیز به دلیل خاموش بودن سیستم سرمایشی، گرم‌ترین اتاق محسوب می‌شود.

وی در ادامه با استفاده از یک استعاره تاریخی، به نقش خطیر رسانه‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه و مدیران اطلاع‌رسانی، حکم همان «مؤذن» را دارند؛ اگر مؤذن بدصدا باشیم، جامعه را از مسیر درست و دین دور خواهیم کرد، لذا باید با امیدآفرینی صادقانه، به درستی در جامعه روشنگری کنیم.

معاون اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به اقتدار بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: دشمنان خبیث با تمام ظرفیت‌های پوشالی خود به دنبال «تغییر رژیم» در ایران بودند، اما این اتفاق نه در ایران، بلکه در کشور‌های خودشان رخ داد؛ امروز جهان به ایران به چشم یک کشور قدرتمند نگاه می‌کند و درخواست ملاقات روسای ۲۶ کشور با رئیس‌جمهور ایران، گواه روشنی بر این اقتدار است.