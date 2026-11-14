رئیس کمیته پتروشیمی مجلس گفت: احیای ظرفیت تولید پتروشیمی‌های آسیب دیده در جنگ، اولویت راهبردی اقتصاد کشور است و بازسازی سریع واحد‌های آسیب‌دیده و بازگشت آنها به چرخه تولید، ضرورتی اقتصادی و راهبردی برای کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اولین نشست نظارتی کمیته پتروشیمی مجلس شورای اسلامی به ریاست زینب قیصری با هدف بررسی آخرین وضعیت واحد‌های پتروشیمی آسیب‌دیده در جنگ رمضان و پیگیری روند بازسازی و احیای ظرفیت‌های تولیدی برگزار شد.

این نشست با حضور روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شهباز حسن‌پور، حسنعلی محمدی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن، مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، مدیران شرکت‌های پتروشیمی آسیب‌دیده در جنگ رمضان و دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت بازسازی تأسیسات و واحد‌های آسیب‌دیده، موانع و چالش‌های پیش‌روی شرکت‌ها و راهکار‌های تسریع در بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

زینب قیصری نماینده مردم تهران، با تاکید بر نقش راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور اظهار داشت: صنعت پتروشیمی علاوه بر تامین بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های ارزی کشور، نقش مهمی در تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و رونق تولید ملی دارد. از این رو، احیای ظرفیت تولید پتروشیمی‌های آسیب دیده در جنگ، اولویت راهبردی اقتصاد کشور است و بازسازی سریع واحد‌های آسیب‌دیده و بازگشت آنها به چرخه تولید، ضرورتی اقتصادی و راهبردی برای کشور محسوب می‌شود.

رئیس کمیته پتروشیمی مجلس با اشاره به عزم مجلس شورای اسلامی برای نظارت مستمر بر ابعاد مختلف این صنعت، بر ضرورت شناسایی و رفع موانع بازسازی، پیگیری مطالبات شرکت‌های آسیب‌دیده و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تسریع در احیای ظرفیت‌های تولیدی تاکید کرد.