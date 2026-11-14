عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: پیوند پایدار دانشگاه ، صنعت و بازار ، بیش از آنکه به منابع مالی و زیرساخت‌های فناورانه وابسته باشد ، نیازمند سرمایه انسانی توانمند ، اعتماد متقابل و فرصت‌های عادلانه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا شمس‌احسان در نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران که در سالن همایش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به شکاف میان آموزش دانشگاهی و نیازهای بازار کار گفت: هم‌زمانی بیکاری فارغ‌التحصیلان و دشواری بنگاه‌ها در جذب نیروی ماهر ، نشان می‌دهد باید از مدرک‌گرایی به سمت مهارت‌آموزی حرکت کنیم. آموزش باید توانایی حل مسئله ، کار گروهی ، تفکر انتقادی و یادگیری مادام‌العمر را تقویت کند و کارآموزی و پژوهش دانشگاهی با مسائل واقعی صنعت و جامعه پیوند بخورد.

وی با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی افزود: تربیت نیروی متخصص بدون ایجاد اعتماد و چشم‌انداز روشن پیشرفت کافی نیست. نگهداشت سرمایه انسانی با بخشنامه و محدودیت محقق نمی‌شود؛ جوانان باید اطمینان داشته باشند که شایستگی دیده می‌شود ، نوآوری پاداش می‌گیرد و مسیر موفقیت از تلاش و توانمندی می‌گذرد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران همچنین نسبت به طبقاتی‌شدن آموزش و مهارت هشدار داد و گفت: دسترسی به آموزش باکیفیت ، فرصت‌های شغلی و امکانات کارآفرینی نباید به گروه‌ها و مناطق خاص محدود شود. همکاری دانشگاه و صنعت باید زمینه مشارکت جوانان مناطق کم‌برخوردار ، زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت را در زنجیره خلق ارزش فراهم کند.