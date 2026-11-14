سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای طرح تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کشور به سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) خبر دادوگفت: ناوگانی که پیش از این به سامانه سیپاد مجهز شده‌اند، نیازی به نصب مجدد تجهیزات موقعیت‌یاب نخواهند داشت.



به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، علی زندی‌فر اظهار کرد: نصب GPS بر روی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با هدف ارتقاء ایمنی تردد، توسعه نظارت هوشمند بر عملکرد ناوگان، شفاف‌سازی و تدقیق پیمایش و بهبود فرآیند مدیریت و تخصیص سوخت بر مبنای اسناد حمل و میزان پیمایش واقعی ناوگان اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: در راستای اجرای این طرح، ناوگانی که پیش از این به سامانه سیپاد مجهز شده‌اند، نیازی به نصب مجدد تجهیزات موقعیت‌یاب نخواهند داشت و پس از بررسی و ارزیابی عملکرد فنی سامانه موجود، از ظرفیت آن در اجرای طرح و فرآیند‌های مرتبط با پایش و مدیریت هوشمند ناوگان استفاده خواهد شد.

به گفته مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل، در فاز نخست اجرای این طرح، ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری برون‌شهری در اولویت تجهیز به موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) قرار دارند و همزمان، ناوگان حمل فرآورده‌های نفتی در فرآیند اجرای طرح قرار خواهند گرفت.

زندی‌فر اظهار کرد: پس از اجرای مراحل پیش‌بینی‌شده، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی لازم به‌منظور توسعه طرح و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل کالای کشور اعلام خواهد شد.

وی به تشریح سازوکار اجرای این طرح پرداخت و افزود: پس از نصب و راه‌اندازی تجهیزات، اطلاعات موقعیت مکانی و مسیر‌های پیموده‌شده ناوگان به سکوی هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارسال شده و با داده‌های سایر سامانه‌های هوشمند نصب‌شده در شبکه راه‌های کشور و اطلاعات مندرج در اسناد حمل، تطبیق و تقاطع‌گیری خواهد شد.

مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل تأکید کرد: این یکپارچگی اطلاعاتی، امکان پایش و راستی‌آزمایی تردد ناوگان، انطباق مسیر و میزان پیمایش واقعی با اسناد حمل، شناسایی مغایرت‌های احتمالی و فراهم‌سازی بستر لازم برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه مدیریت ناوگان و تخصیص سوخت را فراهم می‌کند.

زندی‌فر ادامه داد: اجرای این طرح نقش مؤثری در افزایش شفافیت و ارتقاء نظارت هوشمند بر حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد داشت.

وی عنوان کرد: رویکرد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اجرای این طرح، ایجاد زیرساخت یکپارچه و مبتنی بر داده‌های معتبر برای مدیریت هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای است؛ به‌گونه‌ای که ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه‌ه