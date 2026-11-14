آیین عزاداری فاطمیه در منزل سادات اردبیل

آیین عزاداری و سوگواری فاطمی به رسم دیرینه و با حضور ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع)، در منزل یکی از سادات شهرستان اصلاندوز برگزار می‌شود؛ مراسمی که جلوه‌ای از ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) و پاسداشت سنت‌های مذهبی و اعتقادی این منطقه است.