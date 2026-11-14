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آیین عزاداری و سوگواری فاطمی به رسم دیرینه و با حضور ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع)، در منزل یکی از سادات شهرستان اصلاندوز برگزار میشود؛ مراسمی که جلوهای از ارادت مردم به اهلبیت(ع) و پاسداشت سنتهای مذهبی و اعتقادی این منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور پرشور عزاداران در منزل حجت الاسلام میرعباس وهاب زاده از روحانیون سادات شهر اصلاندوز برگزار شد.
بمناسبت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سفره احسان و نذری نیز در همین منزل برپا شد.