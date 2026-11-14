کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، ۱۰۰ قفسه کتاب به همراه مجموعه‌ای از کتاب‌ها و سرگرمی‌های مناسب کودکان و نوجوانان به مدارس روستایی شهرستان میناب اهدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اقدام در ادامه طرح فرهنگی «هزار درنای کاغذی بر بام مدارس» و با هدف گسترش فرصت‌های مطالعه و دسترسی دانش‌آموزان مناطق روستایی میناب به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی تدارک دیده شده است.

اهدای این قفسه‌ها در امتداد فعالیت‌هایی است که کانون در روز‌های جنگ و پس از آن برای همراهی با کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده میناب دنبال کرده است. کانون می‌کوشد با حضور در کنار این خانواده‌ها و فراهم‌کردن فرصت‌های فرهنگی برای فرزندانشان، به حفظ جریان یادگیری، امید و نشاط در زندگی کودکان کمک کند.

قفسه‌ها و کتاب‌های اهدایی با هدف افزایش دسترسی دانش‌آموزان روستایی به آثار متناسب با گروه سنی آنان در محیط مدرسه و ایجاد فضایی برای خواندن، گفت‌و‌گو و کشف دنیای کتاب در اختیار مدارس قرار می‌گیرد.

همچنین همراهی کتاب با سرگرمی‌های مناسب کودکان و نوجوانان می‌تواند تجربه مطالعه را برای آنان دلپذیرتر کند و به پرورش تخیل، خلاقیت و اندیشه دانش‌آموزان یاری برساند.

طرح «هزار درنای کاغذی بر بام مدارس» با پیام امید، صلح و همدلی شکل گرفته است؛ پیامی که در کنار یادآوری رنج کودکان میناب و آرزو‌های ناتمام آنان، بر ضرورت توجه مداوم به کودکان امروز و آینده آنان تأکید دارد.

اهدای ۱۰۰ قفسه کتاب به مدارس روستایی میناب نیز جلوه‌ای عملی از همین همراهی است تا با گشودن راهی تازه به سوی کتاب و آموختن، فرصت‌های فرهنگی بیشتری در اختیار دانش‌آموزان این مناطق قرار گیرد.