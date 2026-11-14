کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، ۱۰۰ قفسه کتاب به همراه مجموعه‌ای از کتاب‌ها و سرگرمی‌های مناسب کودکان و نوجوانان را به مدارس روستایی شهرستان میناب اهدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اهدای این قفسه‌ها ، در امتداد فعالیت‌هایی است که کانون در روز‌های جنگ و پس از آن برای همراهی با کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده میناب دنبال کرده است.

کانون می‌کوشد با حضور در کنار این خانواده‌ها و فراهم‌کردن فرصت‌های فرهنگی برای فرزندانشان، به تقویت یادگیری، امید و نشاط در زندگی کودکان کمک کند.

این اقدام در ادامه طرح فرهنگی «هزار درنای کاغذی بر بام مدارس» که پیش از این اجرا شده بود و با هدف گسترش مطالعه انجام می شود .



