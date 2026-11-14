به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، از برگزاری نشست شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در ساعت ۱۵ امروز (شنبه ۲۳ آبان‌ماه) با هدف بررسی و تعیین قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد.

هاشمی با تأکید بر اهمیت محصول گندم در امنیت غذایی کشور، اظهار داشت در این نشست، موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی با توجه به الزامات قانونی و شرایط اقتصادی و هزینه‌های تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد و اعضای شورا درباره نرخ‌های پیشنهادی تصمیم‌گیری خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد که قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن پوشش هزینه‌های واقعی تولید، سود متعارفی را برای کشاورزان تضمین کند تا انگیزه تولید و توسعه سطح زیر کشت حفظ شود.

این در حالی است که روند تعیین قیمت گندم در سال جاری با اختلاف نظر میان نهاد‌های مختلف رو‌به‌رو بوده است.

پیش‌تر عطاالله هاشمی اعلام کرده بود: بررسی‌های کارشناسی و محاسبات انجام‌شده بر اساس شاخص‌های قانونی، قیمت حدود ۸۵ هزار تومان را برای هر کیلو گندم نشان می‌دهد، اما سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با این محاسبات موافقت نکرده و پیشنهاد‌هایی در محدوده ۶۰ هزار تومان مطرح کرده‌اند.