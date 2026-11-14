شبکه‌های سه و ورزش سیما در هفته جاری با پوشش زنده رقابت‌های فوتبال داخلی، دوستانه بین‌المللی، لیگ ملت‌ها و جام ملت‌های نوجوانان آسیا، میزبان علاقه‌مندان به فوتبال خواهند بود.

پخش زنده مهم‌ترین مسابقات فوتبال ملی و باشگاهی از شبکه‌های سه و ورزش

پخش زنده مهم‌ترین مسابقات فوتبال ملی و باشگاهی از شبکه‌های سه و ورزش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گروه ورزش شبکه سه سیما مهم‌ترین مسابقات فوتبال را در قالب برنامه‌های «گزارش ورزشی» و «فوتبال برتر» روی آنتن می‌برد.

بر این اساس، شنبه ۲۳ آبان مسابقات دوستانه ژاپن و برزیل ساعت ۱۳:۳۰، منتخب ستارگان ایران و لبنان ساعت ۱۶:۳۰، ایران و فلسطین ساعت ۱۸:۳۰ و دیدار پرتغال و دانمارک در لیگ ملت‌ها ساعت ۲۳:۳۰ پخش می‌شود.

همچنین یکشنبه ۲۴ آبان مسابقاتی از لیگ ملت‌ها میان اسپانیا و انگلیس ساعت ۲۳:۱۵، برنامه تحلیلی «فوتبال برتر» دوشنبه ۲۵ آبان ساعت ۲۲:۳۰، دیدار ولز و پرتغال سه‌شنبه ۲۶ آبان ساعت ۲۳:۱۵، و در ادامه مسابقات لیگ برتر ایران، دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و استقلال پنجشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۶:۳۰ و پرسپولیس و پیکان جمعه ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۳۰ به صورت زنده از شبکه سه پخش خواهند شد.

همچنین در چارچوب رقابت‌های فوتبال نوجوانان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، تیم ملی نوجوانان کشورمان امروز از ساعت ۱۲:۳۰ در دومین دیدار خود به مصاف سری‌لانکا می‌رود که این مسابقه با گزارشگری روح‌الله مقدسی به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می‌شود.

تیم ملی نوجوانان ایران پیش از این مقابل پاکستان به پیروزی رسیده بود.