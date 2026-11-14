به مناسبت ایام فاطمیه سی و سومین یادواره ۲۰ آلاله زهرایی در مسجد جامع روستای فولاد محله مهدیشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت‌الاسلام سیدحمیدرضا نبوی امام‌جمعه مهدیشهر با اشاره به پیروی شهدا از سیره فاطمی در امر ولایتمداری گفت : مردم دشمن را با اتحاد خود و ولایتمداری به زباله دان تاریخ انداختند .

وی با اشاره به اقتدار نیروی مسلح ایران در حفظ تنگه هرمز و قدردانی از این جان بر کفان ، بر لزوم توجه دولت به مسائل معیشتی مردم و توجه مردم به استفاده بهینه از انرژی تاکید کرد .