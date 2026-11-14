موج ۲۵۸ حماسه حضور در استان قزوین، بازتابی از عزم، همبستگی و پایداری مردم ایران در دفاع از عزت، استقلال و آرمان‌های ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مردم ایران در طول تاریخ با حضور آگاهانه و ایستادگی در برابر دشواری‌ها، همواره بر حفظ استقلال، عزت و منافع ملی تأکید کرده‌اند.

موج ۲۵۸ حماسه حضور نیز با بازتاب این روحیه، روایتگر مردمی است که در شرایط مختلف، پای آرمان‌ها و ارزش‌های خود ایستاده‌اند و با اتحاد و همدلی، بر تداوم مسیر خود تأکید می‌کنند.

این حضور و پایداری، نشان‌دهنده نقش مردم در تحولات اجتماعی و ملی و اهمیت همبستگی در عبور از چالش‌هاست.