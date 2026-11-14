شهرداری پردیس با آغاز عملیات اجرایی دو پروژه ساخت مدرسه در فازهای ۲ و ۱۱ مسکن مهر، ظرفیت آموزشی شهر را با افزودن ۳۳ کلاس درس و بیش از ۵ هزار متر مربع زیربنا تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضایی مالیدره در حاشیه بازدید از طرح ساخت مدرسه در فاز ۱۱ مسکن مهر با اشاره به اینکه فضای آموزشی کافی از نیاز‌های اصلی شهر درحال‌رشد پردیس است، گفت: شهرداری در بازهٔ یک‌ساله ساخت دو مدرسه را در دستور کار قرار داده و عملیات هر دو طرح آغاز شده است.

وی طرح ها را به تفکیک اعلام کرد و افزود: مدرسهٔ ۱۸ کلاسهٔ فاز ۱۱ با زیربنای ۲،۷۵۰ مترمربع با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان و بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مدرسهٔ ۱۵ کلاسهٔ فاز ۲ با زیر بنای ۲،۴۰۰ مترمربع با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان و ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی با همه ظرفیت‌ها در حال اجرا است.

شهردار پردیس بیان کرد: این دو مدرسه روی‌هم ۳۳ کلاس درس و حدود ۵،۱۵۰ مترمربع زیربنا خواهند داشت و اعتبار مجموع آنها ۹۵ میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: هر دو طرح در مرحلهٔ ابتدایی ساخت قرار دارند و شهرداری آنها را با اولویت پیگیری می‌کند.

رضایی مالیدره در خصوص زمان بهره‌برداری این طرح ها گفت: هنوز تاریخ مشخصی توسط پیمانکاران اعلام نشده، اما اولویت شهرداری اتمام این دو مدرسه است و پیشرفت کار باکیفیت مناسب در حال انجام است.