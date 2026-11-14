به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: پدیده غالب در این روز‌ها وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی و غبار صبحگاهی در شهر‌های صنعتی خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین تا اواخر روز دوشنبه (طی ساعاتی از بعد از ظهرها) سرعت وزش باد‌ها در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی دور از انتظار نیست. تا روز چهارشنبه روند افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود و شمال خلیج فارس تا روز سه شنبه مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۲۵.۳ و بستان با دمای ۶.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

طی این مدت اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۴.۱ و کمینه دمای ۱۰.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.