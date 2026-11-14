به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی «مسیر جاودانگی»، «هور در آتش»، «اودهام سینک»، «ستارخان»، «حکومت نظامی» و «به وقت شام»؛ از شنبه ۲۳ تا پنج شنبه ۲۸ آبان ماه از شبکه افق پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «مسیر جاودانگی» به کارگردانی «فئودر پوپوف»، شنبه ۲۳ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم با بازی آرتیوم آلکسیف، فرانسیسکو د بورخا د لا بلا و اینا اگورووا خواهیم دید: سال ۱۹۴۳، زمانی که نیرو‌های آلمانی، لنینگراد را محاصره کرده‌اند، و زن و مرد، دختر و پسر و پیر و جوان همه در ارتش روسیه در کنار یکدیگر با هم متحد شده‌اند و در مقابل ارتش آلمان مبارزه می‌کنند. دو دختر جوان ماشا و کاتیا که از دوران کودکی با یکدیگر بوده‌اند، به ارتش ملحق می‌شوند و در کنار دیگران ایستگاه راه آهن شهر مرزی را دوباره بنا می‌کنند و با موفقیت در این کار تصمیم می‌گیرند قطار‌های آسیب دیده و ایستگاه‌های بمباران شده را دوباره تعمیر کنند تا بتوانند از طریق راه آهن مردمی را که در لنینگراد محاصره شده‌اند، نجات دهند. در این میان افراد زیادی کشته می‌شوند، از یک طرف ارتش آلمان در حال بمباران شهر است و از طرف دیگر نیرو‌های دولتی شوروی با جابجایی مردم از طریق راه آهن مخالف هستند. ماشا، کاتیا و سربازان مرد ناامید نمی‌شوند و موفق می‌شوند تعدادی از مردم لنینگراد را نجات دهند، اما ...

فیلم سینمایی «هور در آتش» به کارگردانی «عزیزالله حمیدنژاد»، یک شنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق روی آنتن می رود.

در این فیلم خواهید دید: بابا عقیل قرار است با پسرش رحمت در پشت جبهه ملاقات کند. پسر بر سر قرار نمی‌آید. پیرمرد همسنگر او را می‌بیند که شهید شده است. از این رو برای یافتن او بی‌تاب و مصمم شده و به همراه یک نوجوان قایق‌ران راهی جبهه‌های هور می‌شود. اما موفق به دیدن پسرش نمی‌شود، اما ...

مهدی فقیه، مهدی قلی پور، محمدرضا مهدوی، علیرضا یزدان خواه، محمد گوهری و حسین یاری در فیلم سینمایی «هور در آتش» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «اودهام سینک» به کارگردانی «شوجیت سیرکار»، دوشنبه ۲۵ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی آلبرشت زاندر، آمل پرشار و اندرو هاویل؛ در مورد یک هندی انقلابی به نام اودهام سینگ است که به خاطر ترور مایکل او دوایر در ۱۳ آوریل ۱۹۱۹ در لندن مشهور است، داستان روایت این است که چطور اودهام سینگ از قتل عام روز بایساخی جان سالم به در می‌برد، زمانی که حدود ۴۰۰ نفر کشته و ۱۰۰۰ نفر مجروح شدند، او انتقامجوی کشته شدگان می‌شود و ...

فیلم سینمایی «ستارخان» به کارگردانی «محمدرضا ورزی»، سه شنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق روانه پخش می شود.

«ستارخان» روایتی تاریخی از دلاوری‌ها و پایمردی‌های ستارخان، دوستان و هم پیمانان اوست و به زندگی این بزرگ مرد تاریخ ایران می‌پردازد و ...

سعید نیک پور، شکرخدا گودرزی، حسین مسافر آستانه، مسعود آب پرور، شایسته ایرانی و سام قریبیان و پندار اکبری در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

فیلم سینمایی «حکومت نظامی» به کارگردانی «کوستا گاوراس»، چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم با بازی ژاک وبر، ایو مونتان، رناتو سالواتوری و او. ئی. هاسه خواهید دید: چریک‌های چپ گرای توپامارو کنسول کشور برزیل و یک آمریکایی را گروگان می‌گیرند و مورد بازجویی قرار می‌دهند. آنها معتقدند که این آمریکایی در پوشش کارشناس سازمان همکاری‌های عمرانی، پلیس سیاسی اروگوئه را برای سرکوب جنبش‌های دانشجویی و مردمی تعلیم می‌دهد و کنسول برزیل نیز عامل دیکتاتور وقت این کشور در اروگوئه است. توپامارو‌ها با ارائه اسنادی اثبات می‌کنند که دولت اروگوئه از شکنجه و ترور شخصیت‌های آزادی خواه این کشور توسط نیرو‌های تحت تعلیم مایکل سانتوره مطلع است و ...

فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، پنج شنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق روانه آنتن پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تَدمُر به سمت دمشق است. آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنها است.

بابک حمیدیان، هادی حجازی‌فر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کرده‌اند.