رییس مرکز بهداشت خوزستان از انجام ۲۴ هزار و ۸۶۹ بازرسی بهداشت حرفه‌ای از کارگاه‌های فنی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش دانشگاه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به ظرفیت شبکه بهداشت حرفه‌ای استان اظهار کرد: واحد سلامت کار معاونت بهداشت با بهره‌گیری از ۱۴۵ بازرس بهداشت حرفه‌ای و همکاری ۸۸۹ بهورز، بر سلامت و ایمنی ۲۰۹ هزار و ۲۸۴ شاغل در ۴۸ هزار و ۳۴۲ کارگاه فنی، خدماتی و کشاورزی نظارت دارد.

وی با تشریح عملکرد بازرسی‌های انجام‌شده در نیمه نخست سال افزود: در این مدت، ۲۴ هزار و ۸۶۹ بازرسی بهداشت حرفه‌ای انجام شد که حاصل آن صدور ۱۰ هزار و ۶۰ اعلام نقص و ۹ هزار و ۸۶۵ اخطاریه بهداشتی و معرفی ۱۴۵ متخلف بهداشتی به مراجع قضایی بود. از این تعداد معرفی، برای ۶۶ کارگاه رأی قضایی صادر شده است.

دکتر شریفی همچنین از بهسازی هزار و ۵۹۰ کارگاه در پی بازرسی‌های بهداشت حرفه‌ای خبر داد و بیان داشت: در جریان بازرسی‌ها، یک هزار و ۵۹۰ کارگاه دارای تأسیسات و تسهیلات نامناسب شناسایی شدند که با اهتمام و پیگیری مستمر بازرسان بهداشت حرفه‌ای، ۳۸۲ کارگاه از این کارگاه‌ها بهسازی شدند.

رییس مرکز بهداشت خوزستان در پایان تأکید کرد: تداوم نظارت‌های بهداشت حرفه‌ای، شناسایی و رفع عوامل زیان‌آور محیط کار و ارتقای شرایط ایمنی و سلامت شاغلان، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی و صیانت از نیروی کار دارد.