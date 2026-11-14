به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه جدید گازرسانی، جریان گاز وستا‌های دغاغله، جسانیه بزرگ، جسانیه کوچک، گبیر ۱ و ۲ و ۳، نبی اکرم، ابوبقال، بام دژ، چم العبید، سرخه ۱ و ۲ و ۳، سیدحسین در شهرستان اهواز و همچنین روستا‌های دهستان عنافچه در شهرستان باوی امروز شنبه ۲۳ آبانماه از ساعت ۱۴ صبح تا ۲۲ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان این مناطق درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.