







به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری جشنواره؛مراسم گشایش این دوره از جشنواره با حضور استاندار کرمانشاه، مدیران ارشد ستاد جشنواره در تهران و کرمانشاه، و جمعی از مسئولان فرهنگی و اجرایی استان برگزار خواهد شد.

برنامه افتتاحیه با سخنرانی دبیر جشنواره و استاندار کرمانشاه آغاز شده و با اجرای موسیقی مقامی کرمانشاهی همراه خواهد بود. پس از مراسم رسمی، بازدید از مجموعه تاریخی طاق بستان در دستور کار قرار دارد و کارگاه‌های تخصصی جشنواره نیز در هنرستان هنرهای زیبای دختران آغاز به کار می‌کنند.

در این دوره، ۱۷۳ هنرمند در حوزه‌های مختلف از جمله طراحی گرافیک، تصویرسازی، سرامیک، نگارگری، نقاشی، خوشنویسی، کاریکاتور، مجسمه‌سازی و عکاسی حضور دارند. همچنین ۱۱ استاد برجسته هنری، مسئولیت برگزاری کارگاه‌های تخصصی را بر عهده دارند تا هنرجویان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مهارت‌های خود را به نمایش بگذارند.

گفتنی است کارگاه‌های آموزشی از ظهر روز یکشنبه ۲۴ آبان آغاز شده و تا عصر روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ادامه خواهد داشت. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این دوره، عصر روز چهارشنبه ۲۷ آبان در مجموعه فرهنگی-هنری انتظار کرمانشاه برگزار می‌شود.