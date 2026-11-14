به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان، طی پنج روز آینده با تداوم هوای سرد و سکون نسبی جو، شرایط برای انباشت آلاینده‌های جوی در ساعات ابتدایی روز، به‌ویژه در مناطق صنعتی و پرتردد شهری، فراهم خواهد بود.

بر اساس این پیش‌بینی، روز دوشنبه و همچنین از بعد از ظهر چهارشنبه، در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد دور از انتظار نیست.

همچنین از نظر دمایی، از بعدازظهر دوشنبه و طی روز سه‌شنبه، کاهش نسبی دما در استان پیش‌بینی می‌شود.