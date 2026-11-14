به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه؛ زمستان در حال کوبیدن به در‌های غزه است، آنهم در حالی که هزاران خانواده همچنان بدون سر پناه هستند؛ رژیم صهیونیستی خانه‌های مردم غزه را ویران کرد و آنها را در چادر‌هایی که توان استقامت در برابر باد و باران را ندارد، با سرنوشتی سخت تنها گذاشت. در حالی که جهان برای استقبال از زمستان آماده می‌شود، کودکان غزه نگرانند که چگونه از خودشان در برابر برف و باران و سرما محافظت کنند و شب را به صبح برسانند.

غرق شدن چادر‌های آوارگان در آب تنها مشکلی نیست که مردم غزه با آن رو‌به‌رو هستند، بارش سنگین باران به فاجعه‌ای مرگباری تبدیل شد؛ درپی جاری شدن گل‌ولای روی یکی از چادر‌های آوارگان، سه کودک و یک زن باردار جان خود را از دست دادند.

فاجعه انسانی با هر سامانۀ کم‌فشار جوی تکرار می‌شود، برای مردم غزه نجات از بمباران دیگر به معنای نجات از مرگ نیست؛ زیرا در غزه، هر قطره باران می‌تواند به یک خطر جدی برای جان کودکان تبدیل شود.