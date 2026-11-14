مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌های مواصلاتی شهرستان نیر با اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان طی هشت ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، آیدین هاشمی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه و بهسازی راه‌های روستایی شهرستان نیر گفت: در راستای ارتقای کیفیت راه‌های روستایی، تسهیل تردد اهالی و بهبود دسترسی مناطق روستایی، عملیات احداث و بهسازی ۱۹ کیلومتر راه روستایی، آسفالت ۱۶ کیلومتر از این مسیر‌ها و احداث ۹ دستگاه ابنیه فنی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

عضو شورای اداری استان اردبیل با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی شهرستان نیر افزود: این شهرستان در مجموع ۳۳۰ کیلومتر راه روستایی دارد که از این میزان، ۳۰۵ کیلومتر آسفالت شده و ۹۲ درصد راه‌های روستایی شهرستان از نعمت راه آسفالته برخوردار هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری و بهسازی محور‌های مواصلاتی شهرستان اشاره کرد و گفت: طی هشت ماه گذشته، عملیات لکه‌گیری، درزگیری و روکش آسفالت ۲۷ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی شهرستان نیر با اعتباری بالغ بر ۱۶۷ میلیارد تومان توسط راهداران استان اجرا شده است.

هاشمی تصریح کرد: این عملیات در محور نیر ـ سراب، محور اردبیل ـ نیر، جاده قدیم و تعدادی از راه‌های فرعی شهرستان انجام شده و نقش مؤثری در بهبود کیفیت سطح راه‌ها، افزایش ایمنی تردد و کاهش مخاطرات ناشی از خرابی آسفالت داشته است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه ایمن‌سازی راه‌های شهرستان نیر بیان کرد: در مدت یادشده، ۲۰۰ کیلومتر خط‌کشی در محور‌های مواصلاتی انجام شده و یک‌ونیم کیلومتر نیوجرسی نصب شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل ادامه داد: تعمیر و نصب ۳۵۰ شاخه گاردریل، تهیه، تعمیر و نصب ۱۵۰ مترمربع تابلو‌های اطلاعاتی، نصب ۴۰۰ عدد تابلو الزامی و اجرای سایر اقدامات مربوط به آشکارسازی و ارتقای ایمنی راه‌ها نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این شهرستان بوده است.

هاشمی با تأکید بر تداوم برنامه‌های راهداری برای ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای خاطرنشان کرد: نگهداری مستمر راه‌ها، رفع نقاط حادثه‌خیز، بهسازی محور‌های مواصلاتی و توسعه راه‌های روستایی از اولویت‌های مجموعه راهداری استان است و این اقدامات با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم و فراهم‌کردن تردد ایمن و روان در محور‌های ارتباطی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تأمین و جذب اعتبارات قابل توجه برای اجرای پروژه‌های عمرانی و ایمنی شهرستان نیر تأکید کرد: در مجموع، برای اجرای اقدامات یادشده، ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار با پیگیری‌های استاندار اردبیل، نمایندگان مردم شهرستان‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، تلاش‌های نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان نیر جذب و هزینه شده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: این حجم از سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های زیرساختی، گام مهمی در توسعه راه‌های ارتباطی، ارتقای ایمنی تردد، بهبود زیرساخت‌های روستایی و افزایش رضایتمندی مردم شریف و انقلابی شهرستان نیر به شمار می‌رود.