به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه،رحیمی افزود: روند بازسازی کتابخانه علامه امینی با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در حال اجراست و امسال نیز با پیگیری فرمانداری، ۸ میلیارد تومان برای تکمیل آن اختصاص یافته که در مرحله تخصیص قرار دارد.

کتابخانه‌های عمومی شهرستان در مجموع حدود ۳۰ هزار جلد منبع مطالعاتی دارند و نزدیک به یک‌هزار عضو فعال از خدمات آنها بهره‌مند هستند.

پس از زلزله سال ۱۳۹۶، در حال حاضر چهار مرکز شامل یک کتابخانه شهری، کتابخانه روستای ترکویس، کتابخانه دول‌الیاس و کتابخانه مشارکتی پادگان ابوذر به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کنند.