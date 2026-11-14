سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد ملی مربوط به زیرسازی چمن‌های مصنوعی در زمین‌های فوتبال را با هدف ارتقای کیفیت زیرساخت‌های ورزشی و تعیین الزامات فنی دقیق برای اجرا و ارزیابی منتشر کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، آزیتا خضرایی درباره این استاندارد ملی گفت: استاندارد ملی «کفپوش‌های ورزشی ـ چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در زمین فوتبال ـ قسمت ۳: زیرسازی» پس از تصویب در نشست کمیته ملی استاندارد‌های ورزش و تجهیزات، در دسترس قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی با اشاره به اهمیت این استاندارد افزود: این دستورالعمل چارچوب مشخصی را برای طراحی، اجرا و ارزیابی زیرساخت‌های ورزشی فراهم می‌کند.

به گفته خضرایی از جمله مهم‌ترین الزامات ذکر شده در این استاندارد می‌توان به بررسی‌های ژئوتکنیکی و توپوگرافی، آماده‌سازی خاک بستر، اجرای لایه‌های زیرسازی، شیب‌بندی مناسب و طراحی سامانه زهکشی اشاره کرد.

وی تأکید کرد: رعایت این الزامات باعث پایداری سازه، جلوگیری از نشست زمین، تخلیه مناسب آب‌های سطحی و همچنین افزایش طول عمر و کاهش هزینه‌های نگهداری زمین‌های ورزشی خواهد شد.

خضرایی افزود: نسخه این استاندارد (شماره ۳-۲۱۱۲۴) از طریق پورتال اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد در دسترس کاربران و متخصصان قرار دارد.