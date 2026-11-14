به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر ششمین عصر شعر فاطمی شهرستان خفر گفت: در شب شعر فاطمی که با حضور شاعرانی از نقاط مختلف فارس برگزار شد شاعران اشعاری با موضوع سیره و فضایل حضرت فاطمه (س) در یادمان یاس کبود در روستای فتح آباد این شهرستان قرائت کردند.

شاحسنی افزود: این محفل در بخش‌های آیینی و آزاد برگزار و یک بخش ویژه هم به رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای (ره) اختصاص داده شد.