رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از برداشت ۱۶ هزار تن محصول از باغ‌های زیتون استان خبر داد و گفت: بیش از نیمی از محصول برداشت شده، روغنی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: از ۹ هزار و ۸۱۰ هکتار باغ زیتون در گیلان، تاکنون محصول ۶۵ درصد این باغ‌ها به میزان ۱۶ هزار تن برداشت شده است.

وی از افزایش ۳۹ درصدی تولید محصول زیتون گیلان به میزان ۷ هزار تن امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داد و افزود: براساس برآورد‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تولید زیتون شهرستان رودبار امسال به حدود ۲۵ هزار تن برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: حدود ۶۴ هزار تن، بیش از نیمی از محصول زیتون برداشت شده از باغ‌های استان از نوع کنسروی و روغنی است.

صالح محمدی با بیان اینکه ۱۳ درصد باغ‌های زیتون کشور در گیلان قرار دارند، افزود: ۲۲ هزار بهره بردار در استان به کشت ارقام داخلی شامل زرد، شنگه، ماری، فیشمی و روغنی و ارقام خارجی شامل آربیکن، مانزانیلا، کرونایکی و کراتینا اشتغال دارند.

وی با اشاره به استقرار باغ‌های زیتون گیلان در شهرستان رودبار، گفت: شهرستان رودبار ۱۰ واحد کارخانه روغن کشی صنعتی با ظرفیت ۲۴ هزار تن و ۱۰۰ واحد فرآوری بسته بندی سنتی، مدرن و نیمه مدرن با ظرفیت ۱۲ هزار تن دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برنامه ریزی برای توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با روغن‌کشی و بسته‌بندی در استان خبر داد و گفت: توسعه و تقویت واحد‌های روغن‌کشی، افزایش ظرفیت فرآوری، بهبود تجهیزات و گسترش بسته‌بندی استاندارد و برندسازی محصولات زیتون را با جدیت پیگیری می‌کنیم.