عملیات اجرایی طرح پژوهشی ـ کاربردی «تولید و سنتز گوسفند پربازده کردی ـ آصف» در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کردی حسین‌آباد شیروان آغاز شد.

اسماعیل محمود آبادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: این طرح با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و با استفاده از حدود ۱۰۰ رأس میش کُردی آغاز شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را بهره‌گیری از ظرفیت ژنتیکی نژاد آصف در تولید شیر، در کنار ویژگی‌های سازگاری و توانمندی‌های نژاد بومی کردی، برای تولید دام‌های آمیخته با عملکرد اقتصادی بالاتر دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: هدف نهایی این طرح، صرفاً افزایش تولید شیر نیست؛ بلکه حرکت به سمت تولید گوسفند پربازده، تشکیل گله‌های تجاری، افزایش درآمد دامداران و اقتصادی‌کردن فعالیت گوسفندداری است.

محمود آبادی اضافه کرد: در این مسیر، شاخص‌هایی همچون تولید شیر، بره‌زایی، رشد بهینه بره‌ها، افزایش توان زایش و مادری، سازگاری با شرایط اقلیمی و هزینه تمام‌شده تولید، به‌صورت علمی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در این برنامه تلاش می‌شود ضمن حفظ سازگاری و ویژگی‌های ارزشمند گوسفندان بومی با شرایط اقلیمی و مدیریتی منطقه، از طریق انتخاب ژنتیکی، آمیزش هدفمند، ثبت و پایش صفات تولیدی و تولیدمثلی و ارزیابی عملکرد نسل‌های مختلف، جمعیتی با پتانسیل تولیدی بالاتر ایجاد شود.

گفتنی است اهمیت این طرح از آن جهت است که افزایش تولید در گوسفندان بومی، بدون از دست دادن سازگاری آنها با شرایط منطقه، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه تولید، افزایش درآمد دامداران، بهبود بهره‌وری منابع خوراکی و توسعه پایدار صنعت پرورش گوسفند داشته باشد.