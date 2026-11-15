مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان :سکوی هوشمند مهراد با هدف تسهیل دسترسی مددجویان به خدمات حمایتی، کاهش مراجعه حضوری و صیانت از کرامت خانواده‌های زیر پوشش فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان بااشاره به رویکرد این نهاد در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه خدمات هوشمند گفت: سکوی مهراد که با رویکرد اختصاصی برای بهره مندی مددجویان طراحی و پیاده‌سازی شده، گام موثری در مسیر تحول دیجیتال و حرکت کمیته امداد به سمت سازمانی در بستر ارائه خدمات غیرحضوری، برخط و مطلوب به خانواده‌های زیر پوشش به شمار می‌رود.

کریم زارع افزود: در مرحله نخست، خدماتی از جمله پرداخت کمک‌هزینه سهم بیمه گذار و خدمات ویژه درمان نیازمندان، کمک‌های موردی، کمک‌هزینه تعمیرات مسکن مددجویان و کمک‌هزینه اجاره و ودیعه مسکن در این سکو پیش‌بینی و عملیاتی شده که با توسعه تدریجی زیرساخت‌ها، دامنه خدمات مهراد گسترش خواهد یافت تا تمامی خدمات قابل ارائه به مددجویان در این بستر هوشمند جمع شود.

وی باتاکید بر اینکه یکی از اهداف محوری راه‌اندازی این سکو، تسهیل دسترسی خانواده‌های زیر پوشش به خدمات است، ادامه داد: سکوی مهراد بستری برای ساماندهی فرایند ارائه خدمات حمایتی است تا منابع و ظرفیت‌های امدادی با رویکردی عادلانه‌تر در اختیار خانوار‌های زیر پوشش قرار گیرد و زمینه بهره‌مندی آسان‌تر آنان از حمایت‌های این نهاد فراهم شود.

زارع کاهش مراجعات حضوری و حفظ کرامت مددجویان را از دیگر اهداف مهم این طرح برشمرد و گفت: با طراحی این سکو خانواده‌های زیر پوشش، بدون نیاز به مراجعه به اداره‌ها وفرایند‌های حضوری می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را در بستری ساده، برخط و در دسترس دریافت کنند، که علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه، به شأن و کرامت انسانی مددجویان نیز توجه خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به راه‌های دسترسی به سکوی مهرادافزود:

نسخه اندروید این سامانه از طریق فروشگاه‌های نرم‌افزاری کافه‌بازار و مایکت قابل دریافت و نصب است و کاربران گوشی‌های تلفن همراه با سیستم‌عامل IOS نیز می‌توانند از طریق نسخه تحت وب پیش‌رونده (PWA) به نشانی https://pwa.mehrad.app از خدمات این سکو استفاده کنند.