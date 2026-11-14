به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز ۱۹۱ هزار و ۷۴۴ تن محصول شامل ۸۰ هزار و ۹۳۰ تن محصولات فولادی و ۴۰۰ تن مس در تالار صنعتی و معدنی روی تابلو می‌رود.

۱۵۴ هزار و ۵۸۰ تن محصول در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۹۵ هزار و ۹۹۰ تن سیمان، ۳۰ هزار تن کلینکر، ۲۵ هزار و ۲۹۰ تن قیر، ۳ هزار تن گوگرد و ۳۰۰ تن مس می‌شوند.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۱۴ هزار و ۳۵۵ تن محصول است. این محصولات شامل ۱۲ هزار و ۴۰۰ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۲۰ تن قیر و ۹۳۵ تن مواد پلیمری می‌شود.

در تالار فرعی هم ۴ هزار و ۱۵۹ تن ضایعات، مواد پلیمری و فرآورده‌های نفتی روی تابلو می‌رود.