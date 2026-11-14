رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت از مهروموم پنج واحد آبکاری غیرمجاز و آلاینده در بخش مرکزی این شهرستان، به دلیل رعایت نکردن الزامات زیست محیطی و ایجاد آلودگی، با هماهنگی مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدحسن طباطبایی با اشاره به تداوم گشت‌ها و پایش‌های میدانی واحد‌های صنعتی و تولیدی شهرستان گفت: در راستای کنترل منابع آلاینده، پیشگیری از آلودگی آب، خاک و هوا و صیانت از محیط زیست، کارشناسان این اداره به صورت مستمر وضعیت زیست محیطی واحد‌های صنعتی، تولیدی و مراکز خدماتی را بررسی و پایش می‌کنند.

وی افزود: در جریان آخرین مرحله از این پایش ها، وضعیت فعالیت واحد‌های آبکاری در بخش مرکزی شهرستان و نحوه رعایت ضوابط و الزامات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت که در پی شناسایی تخلفات و با هماهنگی مراجع قضایی، پنج واحد آبکاری غیرمجاز و آلاینده مهروموم شدند.

طباطبایی با اشاره به مخاطرات فعالیت واحد‌های صنعتی بدون رعایت استاندارد‌ها و ضوابط زیست‌محیطی بیان کرد: فعالیت غیراصولی این واحد‌ها می‌تواند منابع آب و خاک را در معرض آلودگی قرار داده و سلامت شهروندان و محیط زیست را با تهدید مواجه کند؛ از این‌رو برخورد قانونی با واحد‌های آلاینده و ملزم کردن آنها به رعایت الزامات زیست‌محیطی با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت در پایان گفت: پایش و نظارت بر فعالیت واحد‌های آبکاری و سایر صنایع آلاینده شهرستان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با واحد‌هایی که نسبت به رفع آلایندگی و رعایت مقررات زیست‌محیطی اقدام نکنند، مطابق قانون برخورد می‌شود.