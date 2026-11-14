کمک به تغذیه کودکان نیازمند، کمتر از مدرسه‌سازی و ساخت‌وساز نیست

کمک به تغذیه کودکان نیازمند، کمتر از مدرسه‌سازی و ساخت‌وساز نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: سوءتغذیه از مشکلات شایع تغذیه‌ای در کودکان زیر پنج سال است که به شکل لاغری، کم‌وزنی و کوتاه‌قدی بروز می‌کند و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری بر سلامت و آینده کودکان داشته باشد.

وی افزود: تضعیف سیستم ایمنی بدن، افزایش هزینه‌های درمانی، بالا رفتن خطر مرگ‌ومیر، اختلال در رشد و تکامل مغزی و جسمی، افت تحصیلی و نیاز به مراقبت‌های پزشکی از جمله پیامدهای سوءتغذیه کودکان است که در بلندمدت می‌تواند به تشدید فقر و ناامنی نیز منجر شود.

دکتر شریفی توانمندسازی خانوارهای آسیب‌پذیر از طریق اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی و کمک به افزایش درآمد خانواده‌ها را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از سوءتغذیه عنوان کرد و گفت: حمایت تغذیه‌ای از کودکان برای تأمین نیازهای غذایی و بهبود وضعیت تغذیه، رشد و تکامل آنان ضروری است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: در همین راستا و با هدف کاهش سوءتغذیه در کودکان زیر پنج سال، با پیگیری معاونت بهداشت و مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه، ۲۱۰ کودک نیازمند مبتلا به سوءتغذیه که پیش از این تحت پوشش هیچ برنامه حمایتی قرار نداشتند، با مشارکت مؤسسه خیریه نیک‌گامان جمشید تحت حمایت تغذیه‌ای قرار گرفتند.

رییس مرکز بهداشت خوزستان می‌گوید: این اقدام با هدف بهبود وضعیت تغذیه‌ای کودکان و کمک به پیشگیری از عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت سوءتغذیه انجام شده است.