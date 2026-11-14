ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کل کشور، در چهل و هفتمین نشست رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر منطقه آسیا و اقیانوسیه در وین سخنرانی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین؛ مهم‌ترین محور‌های این نشست که هر سال برگزار می‌شود؛ تاکید بر همکاری در خصوص مبارزه با مواد مخدر بین نیرو‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور‌های آسیا و اقیانوسیه است.

اهداف این نشست در جهت تبادل اطلاعات و تجربیات کشور‌ها برای مبارزه با تهدید‌های موجود و نوپدید، تنوع مواد مخدر صنعتی و هم‌افزایی در زمینه فرصت‌های موجود مانند ارتقای ابتکارات منطقه‌ای و بین‌المللی است.