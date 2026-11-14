نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، همدلی، همکاری و تعامل را از عوامل اصلی موفقیت و پیشرفت جامعه دانست و بر استفاده از فرصت‌ها برای خدمت به مردم تأکید کرد.

همدلی و تعامل، رمز موفقیت و پیشرفت جامعه است

همدلی و تعامل، رمز موفقیت و پیشرفت جامعه است



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان خوسف به مناسبت هفته فرهنگی این شهرستان با اشاره به تفاوت‌های انسان‌ها و ویژگی‌های وجودی آنان گفت: انسان‌ها از نظر رفتار و عملکرد با یکدیگر متفاوت‌اند و برخی در مسیر خیر، خدمت و کار‌های الهی گام برمی‌دارند و برخی دیگر در مسیر تخریب، کشتار و ظلم حرکت می‌کنند.

آیت الله عبادی افزود: انسان می‌تواند در هر روز و هر ساعت تغییر کند؛ به گونه‌ای که برخی به الگو‌هایی همچون ائمه اطهار (ع) نزدیک می‌شوند و برخی نیز مسیر افرادی همچون ابوجهل را در پیش می‌گیرند.

وی با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی شهرستان خوسف، از دست‌اندرکاران این رویداد قدردانی کرد و گفت: هر جا موفقیت و پیروزی حاصل شده، نتیجه همدلی، همکاری و تعامل بوده و فرهنگ صحیح زمینه ساز رشد و پیشرفت جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت غنیمت شمردن فرصت‌ها افزود: این برنامه‌ها و فرصت‌ها را قدر بدانید و با تکیه بر همدلی، ایمان و همراهی مردم، برای خدمت به جامعه تلاش کنید.

آیت الله عبادی همچنین با اشاره به گسترش بیداری اسلامی در جهان گفت: امروز بیداری اسلامی در سراسر جهان مشاهده می‌شود و شما تنها نیستید؛ دشمنان اسلام نیز با دروغ، فریب و نیرنگ به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند.

وی افزود: باید از این فرصت برای خدمت بیشتر به مردم استفاده کرد؛ چراکه هیچ کار خیر و خدمتی در پیشگاه خداوند متعال ضایع نمی‌شود و همه کسانی که در امور خیر مشارکت دارند، در ثواب و برکات آن سهیم هستند.